Экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий прокомментировал скандал со служебным авто

Posted 10 февраля, 07:18
Published 10 февраля, 07:18
Modified 10 февраля, 09:31
Updated 10 февраля, 09:31
Выяснилось, что служебный автомобиль Чернецкого паркуется у подъезда на улице Черепанова, 28. Жильцы жалуются, что другим машинам, которые занимают это место, уже много лет неизвестный прокалывает колеса.
По словам бывшего мэра столицы Урала, машина действительно закреплена за ним. Однако он отмечает, что водитель совершенно адекватный мужчина. В его возрасте он «не способен на такие шалости». Он обещал, что когда вернется из Москвы в Екатеринбург, будет разбираться с этим вопросом, и не верит в виновность Сергея, пишет Е1.
Ранее жильцы дома установили камеры, чтобы узнать, кто именно прокалывает им колеса на машинах. Они считают, что это делает водитель автомобиля с правительственными номерами.