Экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий прокомментировал скандал со служебным авто

По словам бывшего мэра столицы Урала, машина действительно закреплена за ним. Однако он отмечает, что водитель совершенно адекватный мужчина. В его возрасте он «не способен на такие шалости». Он обещал, что когда вернется из Москвы в Екатеринбург, будет разбираться с этим вопросом, и не верит в виновность Сергея, пишет Е1.