Где НМУ? На смог с Коксохима снова пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
На фотографиях, присланных подписчицей редакции TagilCity.ru, над промышленным предприятием валит густой дым. Облака розоватого цвета сильный ветер разносит по всему городу. Стоит отметить, что порывы ветра 10 февраля достигают до девяти метров в секунду. При этом Уральское УГМС до сих пор не объявило предупреждение об НМУ.
Однако во время замеров 6 февраля пост УГМС показал в воздухе Нижнего Тагила превышение сероводорода и оксида азота. А 7 февраля, судя по их по данным, был превышен уровень формальдегида.