Где НМУ? На смог с Коксохима снова пожаловались жители Нижнего Тагила

На фотографиях, присланных подписчицей редакции TagilCity.ru, над промышленным предприятием валит густой дым. Облака розоватого цвета сильный ветер разносит по всему городу. Стоит отметить, что порывы ветра 10 февраля достигают до девяти метров в секунду. При этом Уральское УГМС до сих пор не объявило предупреждение об НМУ.