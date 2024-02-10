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Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на выбросы с ЕРВАЗ НТМК

Где НМУ? На смог с Коксохима снова пожаловались жители Нижнего Тагила

10 февраля 2024, 10:52

Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на выбросы с ЕРВАЗ НТМК

10 февраля жители Дзержинского района Нижнего Тагила в очередной раз пожаловались на недомогание из-за смога и выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

На фотографиях, присланных подписчицей редакции TagilCity.ru, над промышленным предприятием валит густой дым. Облака розоватого цвета сильный ветер разносит по всему городу. Стоит отметить, что порывы ветра 10 февраля достигают до девяти метров в секунду. При этом Уральское УГМС до сих пор не объявило предупреждение об НМУ.

Фото: tagilcity.ru

Однако во время замеров 6 февраля пост УГМС показал в воздухе Нижнего Тагила превышение сероводорода и оксида азота. А 7 февраля, судя по их по данным, был превышен уровень формальдегида.

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#Нижний Тагил#Экология#НМУ#Выбросы#Смог#Жалобы#Екатеринбург#Евгения Сафина
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