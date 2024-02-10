tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В селе под Богдановичем сгорел трехлетний мальчик

Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем

10 февраля 2024, 15:39
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе под Богдановичем сгорел трехлетний мальчик

10 февраля в селе Ильинском Богдановичского района произошел пожар в жилом доме. Троим жителям помогли спастись очевидцы, но трехлетний мальчик погиб.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 10.15. Горел жилой дом на улице Ленина на площади в 40 квадратных метров. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и три единицы спецтехники. Им удалось справиться с огнем к 12.00.

В доме было обнаружено тело трехлетнего мальчика. Сейчас расследованием дела занимаются полицейские и сотрудники следственного комитета. Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Труп ребенка отправлен на экспертизу, опрашиваются свидетели, устанавливаются очаг и причина пожара.

Известно, что семья ранее на учете не состояла. В момент возгорания в доме находились двое детей вместе с дядей и дедушкой, а мама несовершеннолетних была в больнице. Спастись взрослым и одному ребенку помогла бригада мусоровоза, который проезжал мимо. Но второго малыша вытащить не удалось из-за сильного задымления.

Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в середине января два человека сгорели заживо во время пожара, который случился в селе Черноисточинское под Нижним Тагилом.

Под Ивделем водитель заживо сгорел после аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
«Выбежал мужик, отогнал свою машину»: автомобиль сгорел ночью в Нижнем ТагилеОхранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будкеУ предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
#Происшествия#Ребенок#Пожар#Смерть#Полиция#Пожарные#Следствие#Богданович#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Не продохнуть»: 7 февраля формальдегид превысил норму в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:02
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
7 февраля, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
8 февраля, 07:33
Мэр Екатеринбурга отругал чиновников из-за плохой уборки улиц
Вчера, 12:20
Здание для центра компьютерной томографии отремонтируют в ГБ №4 Нижнего Тагила
Вчера, 13:43
Появилось видео с места взрыва бака для воды в Бродове под Нижним Тагилом
Вчера, 15:36