Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем

Известно, что семья ранее на учете не состояла. В момент возгорания в доме находились двое детей вместе с дядей и дедушкой, а мама несовершеннолетних была в больнице. Спастись взрослым и одному ребенку помогла бригада мусоровоза, который проезжал мимо. Но второго малыша вытащить не удалось из-за сильного задымления.