Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 10.15. Горел жилой дом на улице Ленина на площади в 40 квадратных метров. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и три единицы спецтехники. Им удалось справиться с огнем к 12.00.
В доме было обнаружено тело трехлетнего мальчика. Сейчас расследованием дела занимаются полицейские и сотрудники следственного комитета. Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Труп ребенка отправлен на экспертизу, опрашиваются свидетели, устанавливаются очаг и причина пожара.
Известно, что семья ранее на учете не состояла. В момент возгорания в доме находились двое детей вместе с дядей и дедушкой, а мама несовершеннолетних была в больнице. Спастись взрослым и одному ребенку помогла бригада мусоровоза, который проезжал мимо. Но второго малыша вытащить не удалось из-за сильного задымления.
Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в середине января два человека сгорели заживо во время пожара, который случился в селе Черноисточинское под Нижним Тагилом.