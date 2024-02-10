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Updated Сегодня, 11:34

В Нижнем Тагиле пожилая женщина заболела корью

Медики ходят по квартирам: на Вагонке в Нижнем Тагиле пенсионерка заболела корью

10 февраля 2024, 11:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пожилая женщина заболела корью

В Нижнем Тагиле в доме на улице Бобкова, 2 у пенсионерки была выявлена и подтверждена корь. Бригады медиков ходили по подъездам и опрашивали жителей об их самочувствии.

По словам жительницы дома, корь диагностировали у бабушки, проживающей в подъезде.

Ходили по квартирам врачи. Спрашивали у всех о наличии прививок и самочувствии. Записывали все данные, телефоны. Даже фиксировали возраст проживающих детей, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Анна.

Эту информацию подтвердили в горбольнице №1. Там отметили, что вакцина от инфекции имеется в поликлинике в достаточном количестве.

По этому адресу выявлен завозной случай кори в многоквартирном доме. С 9 февраля проводятся противоэпидемические мероприятия, работают две врачебные бригады. Просьба жителям открывать двери и с пониманием отнестись к работе медиков. Непривитые жители имеют возможность поставить вакцину от кори в поликлинике ГБ №1. Вакцина имеется в достаточном количестве, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.

Напомним, в Свердловской области в 2023 году было зафиксировано 200 случаев заболевания корью, что намного больше, чем статистические данные за прошлые годы. Первые случаи были завозными. Именно от этих людей заразились жители региона, у которых не было иммунитета к опасному вирусу.

Вакцина от кори появилась в детских поликлиниках Свердловской области
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