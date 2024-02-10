Медики ходят по квартирам: на Вагонке в Нижнем Тагиле пенсионерка заболела корью

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По словам жительницы дома, корь диагностировали у бабушки, проживающей в подъезде.
Ходили по квартирам врачи. Спрашивали у всех о наличии прививок и самочувствии. Записывали все данные, телефоны. Даже фиксировали возраст проживающих детей, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Анна.
Эту информацию подтвердили в горбольнице №1. Там отметили, что вакцина от инфекции имеется в поликлинике в достаточном количестве.
По этому адресу выявлен завозной случай кори в многоквартирном доме. С 9 февраля проводятся противоэпидемические мероприятия, работают две врачебные бригады. Просьба жителям открывать двери и с пониманием отнестись к работе медиков. Непривитые жители имеют возможность поставить вакцину от кори в поликлинике ГБ №1. Вакцина имеется в достаточном количестве, — пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.
Напомним, в Свердловской области в 2023 году было зафиксировано 200 случаев заболевания корью, что намного больше, чем статистические данные за прошлые годы. Первые случаи были завозными. Именно от этих людей заразились жители региона, у которых не было иммунитета к опасному вирусу.