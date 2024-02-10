Медики ходят по квартирам: на Вагонке в Нижнем Тагиле пенсионерка заболела корью

Напомним, в Свердловской области в 2023 году было зафиксировано 200 случаев заболевания корью, что намного больше, чем статистические данные за прошлые годы. Первые случаи были завозными. Именно от этих людей заразились жители региона, у которых не было иммунитета к опасному вирусу.