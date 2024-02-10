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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

В Екатеринбурге ищут мужчину, укравшего обогреватель из медицинского центра

Мужчина в Екатеринбурге решил согреться и украл обогреватель из медцентра

10 февраля 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ищут мужчину, укравшего обогреватель из медицинского центра

Сотрудники медицинского центра в Екатеринбурге заявили, что неизвестный мужчина украл у них обогреватель стоимостью около 10 тысяч рублей.

Кража произошла 29 января на улице Заводской. На кадрах видеозаписи мужчина просто подошел к обогревателю, висевшему на двери. Он снял его, взял в руки и вышел из здания.

Сотрудники центра предупредили другие организации о воре. Они надеются, что читатели Е1 помогут его найти. Именно с этой целью они обратились в СМИ.

Ранее в Екатеринбурге у женщины в торговом центре неизвестные личности из пуховика вытащили и украли iPhone, который стоил 120 тысяч рублей.

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#Происшествия#Больница#Полиция#Кража#Обогреватель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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