Мужчина в Екатеринбурге решил согреться и украл обогреватель из медцентра

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Кража произошла 29 января на улице Заводской. На кадрах видеозаписи мужчина просто подошел к обогревателю, висевшему на двери. Он снял его, взял в руки и вышел из здания.
Сотрудники центра предупредили другие организации о воре. Они надеются, что читатели Е1 помогут его найти. Именно с этой целью они обратились в СМИ.
Ранее в Екатеринбурге у женщины в торговом центре неизвестные личности из пуховика вытащили и украли iPhone, который стоил 120 тысяч рублей.