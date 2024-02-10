Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы

По словам пострадавшей, она вместе с сестрой готовится к операции, чтобы восстановить зрение. Для этого женщины ходят в парк и занимаются скандинавской ходьбой. Дорогу они знают наизусть, но в тот день произошло неожиданное. У дома на улице Ульяновской, 42 у Марьяны случайно нога попала в приоткрытый колодец и она туда упала.