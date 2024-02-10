Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По словам пострадавшей, она вместе с сестрой готовится к операции, чтобы восстановить зрение. Для этого женщины ходят в парк и занимаются скандинавской ходьбой. Дорогу они знают наизусть, но в тот день произошло неожиданное. У дома на улице Ульяновской, 42 у Марьяны случайно нога попала в приоткрытый колодец и она туда упала.
Сестра попыталась помочь тагильчанке, но пришлось вызывать скорую помощь. В травме у женщины зафиксировали многочисленные ушибы, но обошлось без переломов. Теперь женщина собирается подавать заявление в полицию, рассказала она телекомпании «Телекон».
После инцидента колодец закрыли. Но какая именно организация, доподлинно неизвестно. Об устранении заявили и «Водоканал-НТ», и «Ростелеком».
Напомним, в Первоуральске мужчина поскользнулся на лестнице и сломал руку. Теперь, по решению суда, управляющая компания должна заплатить ему 380 тысяч рублей.