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В Нижнем Тагиле незрячая женщина провалилась в открытый колодец

Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы

10 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле незрячая женщина провалилась в открытый колодец

Незрячая жительница Нижнего Тагила провалилась на Руднике в приоткрытый люк. Она травмировалась и собирается подавать заявление в полицию.

По словам пострадавшей, она вместе с сестрой готовится к операции, чтобы восстановить зрение. Для этого женщины ходят в парк и занимаются скандинавской ходьбой. Дорогу они знают наизусть, но в тот день произошло неожиданное. У дома на улице Ульяновской, 42 у Марьяны случайно нога попала в приоткрытый колодец и она туда упала.

Сестра попыталась помочь тагильчанке, но пришлось вызывать скорую помощь. В травме у женщины зафиксировали многочисленные ушибы, но обошлось без переломов. Теперь женщина собирается подавать заявление в полицию, рассказала она телекомпании «Телекон».

После инцидента колодец закрыли. Но какая именно организация, доподлинно неизвестно. Об устранении заявили и «Водоканал-НТ», и «Ростелеком».

Напомним, в Первоуральске мужчина поскользнулся на лестнице и сломал руку. Теперь, по решению суда, управляющая компания должна заплатить ему 380 тысяч рублей.

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