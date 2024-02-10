В Свердловской области в 2023 году обанкротились почти 13 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По данным статистов портала «Федресурс», на первом месте в стране стоит Московская область (18 тысяч банкротов). Затем следуют Краснодарский край с цифрой в 17,7 тысячи россиян и Москва (16,8 тысячи).
Свердловская область занимает четвертую строчку рейтинга с цифрой в 12,9 тысячи человек. Немного меньше банкротов в прошлом году было в Башкортостане (12,6 тысячи).
Всего в 2023 году в России обанкротилось 350,7 тысячи жителей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее.
Напомним, на Урале был признан банкротом сын миллиардера Алексей Шмотьев из-за долга в 57 миллионов рублей.