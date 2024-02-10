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Свердловская область вошла в топ-5 по числу банкротов

В Свердловской области в 2023 году обанкротились почти 13 тысяч человек

10 февраля 2024, 11:59

Свердловская область вошла в топ-5 по числу банкротов

Число банкротов в Свердловской области в 2023 году составило 12,9 тысячи человек. Регион вошел в топ-5 по их количеству в России.

По данным статистов портала «Федресурс», на первом месте в стране стоит Московская область (18 тысяч банкротов). Затем следуют Краснодарский край с цифрой в 17,7 тысячи россиян и Москва (16,8 тысячи).

Свердловская область занимает четвертую строчку рейтинга с цифрой в 12,9 тысячи человек. Немного меньше банкротов в прошлом году было в Башкортостане (12,6 тысячи).

Всего в 2023 году в России обанкротилось 350,7 тысячи жителей. Это на 26,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, на Урале был признан банкротом сын миллиардера Алексей Шмотьев из-за долга в 57 миллионов рублей.

Жители Москвы и Подмосковья начали чаще банкротиться
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#Свердловская область#Деньги#Статистика#Жители#Екатеринбург#Евгения Сафина#Банкроты
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