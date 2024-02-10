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В Екатеринбурге юрист жалуется на преследования ухажера

Юрист из Екатеринбурга жалуется на преследования ухажера

10 февраля 2024, 06:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге юрист жалуется на преследования ухажера

По словам девушки из Екатеринбурга, 11 месяцев влюбленный мужчина ее преследует и не дает нормально жить. Она работает юристом.

По словам Виктории, в конце 2022 года ей пришлось встретиться с Романом по одному из дел. После этого к ней стали приходить курьеры с различными посылками и доставками. Девушка была испугана. Затем он начал следить за ней, приходить в офис, преследовать и хватать за руки.

Она утверждает, что из-за этого ей на телефон поступало множество звонков и сообщений с фейковых аккаунтов в соцсетях. Роман говорит, что любит Викторию, но все ее уговоры не помогают избавиться от него. Девушка написала заявление в полицию и даже вызывала Росгвардию.

Сам мужчина в разговоре с редакцией ответил, что действительно оказывал ей знаки внимания, но если сложилась такая ситуация, то больше не будет, пишет Е1.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина преследовал маленькую девочку, предлагая сладости и щенков.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Жалоба#Юрист#Преследование#Сожители#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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