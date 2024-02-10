Юрист из Екатеринбурга жалуется на преследования ухажера

По словам Виктории, в конце 2022 года ей пришлось встретиться с Романом по одному из дел. После этого к ней стали приходить курьеры с различными посылками и доставками. Девушка была испугана. Затем он начал следить за ней, приходить в офис, преследовать и хватать за руки.