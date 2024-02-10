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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Нижнем Тагиле жителей вакцинируют на дому из-за случая кори

Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори

10 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жителей вакцинируют на дому из-за случая кори

В Нижнем Тагиле бригады медиков обходят поквартирно дом на улице Бобкова, 2, в котором был выявлен случай заболевания корью у пенсионерки.

Бригады врачей с 9 февраля начали обходить квартиры в доме на Вагонке, так как там был диагностирован случай заболевания корью у пожилой женщины. Жильцам рекомендуется оставаться на местах и ждать медиков.

Врачи будут работать и дальше. У них с собой есть вакцина от инфекции, поэтому привиться можно будет сразу, не посещая поликлинику, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.

По словам жильцов в доме более 250 квартир. Поэтому неизвестно, сколько времени придется ждать медиков.

Напомним, завозной случай кори был подтвержден у пенсионерки. Теперь проводятся противоэпидемические мероприятия.

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