Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Бригады врачей с 9 февраля начали обходить квартиры в доме на Вагонке, так как там был диагностирован случай заболевания корью у пожилой женщины. Жильцам рекомендуется оставаться на местах и ждать медиков.
Врачи будут работать и дальше. У них с собой есть вакцина от инфекции, поэтому привиться можно будет сразу, не посещая поликлинику, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.
По словам жильцов в доме более 250 квартир. Поэтому неизвестно, сколько времени придется ждать медиков.
Напомним, завозной случай кори был подтвержден у пенсионерки. Теперь проводятся противоэпидемические мероприятия.