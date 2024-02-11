21 пьяный водитель ездил по Свердловской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
21 человек был пойман в состоянии опьянения, шестеро отказались от медосвидетельствования. На трех из них могут завести уголовные дела, сообщили в УГИБДД.
Без водительских прав представители ГИБДД поймали 24 человека, а еще семеро горожан ранее были лишены права цправления авто. Теперь всем пойманным грозят крупные штрафы и уголовная ответственность (например, за повторное пьяное вождение).
Напомним, что особо пристальное внимание экипажи ДПС ГИБДД уделяют загородным трассам и дорогам, ведущим к частным секторам и дачам.
Ранее тагильчанка продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождение.