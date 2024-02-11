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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

60 водителей отстранили от управления авто в Свердловской области

21 пьяный водитель ездил по Свердловской области

11 февраля 2024, 11:31
Фото: 1MI

60 водителей отстранили от управления авто в Свердловской области

60 водителей за сутки отстранили от управления машинами в Свердловской области.

21 человек был пойман в состоянии опьянения, шестеро отказались от медосвидетельствования. На трех из них могут завести уголовные дела, сообщили в УГИБДД.

Без водительских прав представители ГИБДД поймали 24 человека, а еще семеро горожан ранее были лишены права цправления авто. Теперь всем пойманным грозят крупные штрафы и уголовная ответственность (например, за повторное пьяное вождение).

Напомним, что особо пристальное внимание экипажи ДПС ГИБДД уделяют загородным трассам и дорогам, ведущим к частным секторам и дачам.

Ранее тагильчанка продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождение.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовная ответственность#Пьяный водитель#Штрафы#Уголовные дела#Опьянение#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Медосвидетельствование
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