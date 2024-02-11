32 млн долгов накопили жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В период с 12 по 16 февраля в городе состоится рейд, в рамках которого стражи порядка будут вычислять должников. Об этом сообщает «Уральский меридиан».
В связи с этим в полиции попросили граждан оплатить свои штрафы, иначе им грозит ответственность по административной статье, либо арест и принудительные работы.
Более того, даже если человек отбывает наказание за неуплату, это не означает, что он освобожден от платежа. Деньги все равно предстоит внести. Сделать это можно в любом отделении банка.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в 2023 году банкротами стали почти 13 тысяч человек.