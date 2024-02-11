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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

62 тысячи жителей Екатеринбурга задолжали 32 миллиона по штрафам

32 млн долгов накопили жители Екатеринбурга

11 февраля 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney

62 тысячи жителей Екатеринбурга задолжали 32 миллиона по штрафам

Жители Екатеринбурга задолжали более 32 миллиона 759 тысяч рублей по административным штрафам. Это 62 118 человек.

В период с 12 по 16 февраля в городе состоится рейд, в рамках которого стражи порядка будут вычислять должников. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

В связи с этим в полиции попросили граждан оплатить свои штрафы, иначе им грозит ответственность по административной статье, либо арест и принудительные работы.

Более того, даже если человек отбывает наказание за неуплату, это не означает, что он освобожден от платежа. Деньги все равно предстоит внести. Сделать это можно в любом отделении банка.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в 2023 году банкротами стали почти 13 тысяч человек.

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#Происшествия#Полиция#Банк#Ответственность#Рейд#Долги#Арест#Наказание#Екатеринбург#Платеж#Принудительные работы#Дарья Сорокина
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