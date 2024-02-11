Агрессивные собаки чуть не растерзали девочку-подростка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Заметив, что псы задумали покусать тинейджера, она разогнала собак, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах с мест событий вижно, что девочку атаковали восемь псов. Ребенок кричал от страха, когда они гавкали.
Свидетельница событий рассказала, что девочка шла со школы. А подобный случай во дворе дома №50А уже не первый. От увиденного женщина, спасшая девочку, осталась в шоке.
Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское». По результатам проверки будет принято решение.
Напомним, что ранее Екатеринбурге стаи собак нападали на детей. Из-за этого их родители забили тревогу.