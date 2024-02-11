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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Прохожая спасла девочку от нападения стаи собак в Нижнем Тагиле

Агрессивные собаки чуть не растерзали девочку-подростка в Нижнем Тагиле

11 февраля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney

Прохожая спасла девочку от нападения стаи собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле девочка чуть не пострадала от стаи бездомных собак. Они напали на школьницу в утреннее время 10 февраля. Это происходило на улице Металлургов. Спасла подростка случайная прохожая.

Заметив, что псы задумали покусать тинейджера, она разогнала собак, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах с мест событий вижно, что девочку атаковали восемь псов. Ребенок кричал от страха, когда они гавкали.

Свидетельница событий рассказала, что девочка шла со школы. А подобный случай во дворе дома №50А уже не первый. От увиденного женщина, спасшая девочку, осталась в шоке.

Информация о произошедшем зарегистрирована в отделе полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское». По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, что ранее Екатеринбурге стаи собак нападали на детей. Из-за этого их родители забили тревогу.

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#Происшествия#Школа#Нападение#Собаки#Свидетель#Екатеринбург#Подросток#Бездомные собаки#Дарья Сорокина
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