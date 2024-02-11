Агрессивные собаки чуть не растерзали девочку-подростка в Нижнем Тагиле

Прохожая спасла девочку от нападения стаи собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле девочка чуть не пострадала от стаи бездомных собак. Они напали на школьницу в утреннее время 10 февраля. Это происходило на улице Металлургов. Спасла подростка случайная прохожая.