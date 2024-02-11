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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Крупная торговая сеть перестала продавать алкоголь в Екатеринбурге

Алкоголь внезапно перестал продаваться в ряде магазинов Екатеринбурга

11 февраля 2024, 10:38
Фото: 1MI

Крупная торговая сеть перестала продавать алкоголь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге супермаркеты крупной свердловской сети перестали продавать алкоголь. Речь идет о сети «Красное и Белое». Здесь пока не продается крепкий алкоголь.

Витрины завесили черной пленкой, на которых написано: «По техническим причинам алкоголь не продается», сообщает Е1.

Стеллажи с винами и крепким алкоголем также закрыты, сообщили очевидцы. При этом пиво в этих магазинах продается.

Другой екатеринбуржец рассказал, что видел, что в «Красном и Белом» на улице Педагогической все еще продается алкоголь. Известно, что лицензия на продажу алкоголя у магазина есть. Причина кроется в другой документации.

Ранее в Нижнем Тагиле предпринимательницу оштрафовали за продажу косметического лосьона.

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#Происшествия#Алкоголь#Магазин#Пиво#Лицензия#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Технические причины
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