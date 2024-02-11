Алкоголь внезапно перестал продаваться в ряде магазинов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Витрины завесили черной пленкой, на которых написано: «По техническим причинам алкоголь не продается», сообщает Е1.
Стеллажи с винами и крепким алкоголем также закрыты, сообщили очевидцы. При этом пиво в этих магазинах продается.
Другой екатеринбуржец рассказал, что видел, что в «Красном и Белом» на улице Педагогической все еще продается алкоголь. Известно, что лицензия на продажу алкоголя у магазина есть. Причина кроется в другой документации.
Ранее в Нижнем Тагиле предпринимательницу оштрафовали за продажу косметического лосьона.