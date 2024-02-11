Аномальные морозы накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

Posted Вчера, 05:13
Published Вчера, 05:13
Modified Вчера, 05:15
Updated Вчера, 05:15
Уже в понедельник и вторник, 12 и 13 февраля, среднесуточная температура составит -14 градусов. Ночью предполагается до -17 градусов. Во второй день предстоящей недели синоптики Гисметео прогнозируют снегопады.
Затем похолодает еще больше. Из-за северного ветра до девяти метров в секунду по ощущению жителям города будет казаться до -37 градусов. Днем столбики термометров покажут -23 градуса, а ночью — до -29 градусов.
Однако в конце рабочей недели ожидается солнечная погода и отсутствие осадков. Также метеорологи не обещают магнитных бурь.