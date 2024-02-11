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Posted Вчера, 05:13

Published Вчера, 05:13

Modified Вчера, 05:15

Updated Вчера, 05:15

Аномальные морозы накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

Аномальные морозы накроют Нижний Тагил на рабочей неделе

11 февраля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
Похолодание до -30 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле на рабочей неделе с 12 по 16 февраля.

Уже в понедельник и вторник, 12 и 13 февраля, среднесуточная температура составит -14 градусов. Ночью предполагается до -17 градусов. Во второй день предстоящей недели синоптики Гисметео прогнозируют снегопады.

Затем похолодает еще больше. Из-за северного ветра до девяти метров в секунду по ощущению жителям города будет казаться до -37 градусов. Днем столбики термометров покажут -23 градуса, а ночью — до -29 градусов.

Однако в конце рабочей недели ожидается солнечная погода и отсутствие осадков. Также метеорологи не обещают магнитных бурь.

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