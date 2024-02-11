Автохам не пропустил скорую помощь и устроил ДТП в Нижнем Тагиле

О наличии или отсутствии пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что от сильного удара и от сигнала скорой помощи проснулись некоторые жители ближайших домов. По словам тагильчан, после аварии скорая еще полчаса стояла с включенным звуковым сигналом.