Автохам не пропустил скорую помощь и устроил ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По словам очевидцев событий, водитель на легковом авто сперва не пропустил бригаду медиков, в затем «прямо в бочину въехал», сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Известно, что скорая везла пациента, которого пришлось пересаживать в другую машину. Отмечается, что скорая ехала быстро и включенными мигалками и звуковым сигналом.
У второй машины вообще морды нет, — рассказал свидетель событий.
О наличии или отсутствии пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что от сильного удара и от сигнала скорой помощи проснулись некоторые жители ближайших домов. По словам тагильчан, после аварии скорая еще полчаса стояла с включенным звуковым сигналом.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Эльмаше фура перегородила движение троллейбуса №33. Мужчина неудачно припарковался. Движение по этому маршруту пока частично ограничено.