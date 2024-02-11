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Updated Сегодня, 08:21

ДТП между иномаркой и машиной скорой помощи произошло в Нижнем Тагиле

Автохам не пропустил скорую помощь и устроил ДТП в Нижнем Тагиле

11 февраля 2024, 08:18
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

ДТП между иномаркой и машиной скорой помощи произошло в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 11 февраля автомобилист не пропустил автомобиль скорой помощи и устроил ДТП. Это произошло в 9:30 на перекрестке улиц Газетная — Красноармейская.

По словам очевидцев событий, водитель на легковом авто сперва не пропустил бригаду медиков, в затем «прямо в бочину въехал», сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Известно, что скорая везла пациента, которого пришлось пересаживать в другую машину. Отмечается, что скорая ехала быстро и включенными мигалками и звуковым сигналом.

У второй машины вообще морды нет, — рассказал свидетель событий.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

О наличии или отсутствии пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что от сильного удара и от сигнала скорой помощи проснулись некоторые жители ближайших домов. По словам тагильчан, после аварии скорая еще полчаса стояла с включенным звуковым сигналом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Эльмаше фура перегородила движение троллейбуса №33. Мужчина неудачно припарковался. Движение по этому маршруту пока частично ограничено.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Скорая#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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