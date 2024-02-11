Фура и снег: в Екатеринбурге троллейбус не может проехать по маршруту из-за помех

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Проезду троллейбуса мешает не только фура, но и снежные завалы. Поэтому ехать этот троллейбус пока не может, рассказали в администрации.
Временно троллейбус не ездит по маршруту по ул. Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца «Педуниверситет». При этом данные троллейбусы продолжают курсировать от ст. Коммунистическая до кольца Таганская.
ГИБДД и администрация сейчас работают над устранением проблемы с припаркованной фурой.
Напомним, что в начале февраля другой автохам остановил трамвайное движение в Екатеринбурге. Автомобились застрял на рельсах.