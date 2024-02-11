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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Фура перекрыла движение троллейбуса в Екатеринбурге

Фура и снег: в Екатеринбурге троллейбус не может проехать по маршруту из-за помех

11 февраля 2024, 06:43
Фото: Администрация Екатеринбурга

Фура перекрыла движение троллейбуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Эльмаше фура перегородила движение троллейбуса №33. Дело в том, что автомобилист неудачно припарковался.

Проезду троллейбуса мешает не только фура, но и снежные завалы. Поэтому ехать этот троллейбус пока не может, рассказали в администрации.

Временно троллейбус не ездит по маршруту по ул. Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца «Педуниверситет». При этом данные троллейбусы продолжают курсировать от ст. Коммунистическая до кольца Таганская.

ГИБДД и администрация сейчас работают над устранением проблемы с припаркованной фурой.

Напомним, что в начале февраля другой автохам остановил трамвайное движение в Екатеринбурге. Автомобились застрял на рельсах.

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#Происшествия#ГИБДД#Администрация#Фура#Троллейбус#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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