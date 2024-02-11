Исчезнувший 10 февраля бизнесмен из Троицка Борис Спиридонов найден мертвым

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Спиридонов накануне отправился из своего города в Челябинск, но по дороге пропал. Тревогу спустя некоторые время забила его супруга, которая утверждала что бизнесмену неоднократно поступали угрозы. 11 февраля нашли тело бизнесмена. Об этом сообщает Ura.ru.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет, информация поступила из анонимного источника. Он утверждает, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления.
Напомним, что Спиридонов был одним из участников громкого дела о передаче взятки мэру Троицка.
В Екатеринбурге ранее большой срок заключения получил местный житель за то, что забил человека лопатами.