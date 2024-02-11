Исчезнувший 10 февраля бизнесмен из Троицка Борис Спиридонов найден мертвым

Спиридонов накануне отправился из своего города в Челябинск, но по дороге пропал. Тревогу спустя некоторые время забила его супруга, которая утверждала что бизнесмену неоднократно поступали угрозы. 11 февраля нашли тело бизнесмена. Об этом сообщает Ura.ru.