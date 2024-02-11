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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Пропавшего бизнесмена из Троицка Борис Спиридонов нашли мертвым

Исчезнувший 10 февраля бизнесмен из Троицка Борис Спиридонов найден мертвым

11 февраля 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

Пропавшего бизнесмена из Троицка Борис Спиридонов нашли мертвым

Предпринимателя из Троицка Бориса Спиридонова, который предположительно был одним из участников инцидента с передачей взятки местному градоначальнику, нашли мертвым.

Спиридонов накануне отправился из своего города в Челябинск, но по дороге пропал. Тревогу спустя некоторые время забила его супруга, которая утверждала что бизнесмену неоднократно поступали угрозы. 11 февраля нашли тело бизнесмена. Об этом сообщает Ura.ru.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет, информация поступила из анонимного источника. Он утверждает, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления.

Напомним, что Спиридонов был одним из участников громкого дела о передаче взятки мэру Троицка.

В Екатеринбурге ранее большой срок заключения получил местный житель за то, что забил человека лопатами.

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#Происшествия#Россия#Убийство#Криминал#Предприниматель#Угрозы#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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