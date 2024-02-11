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Updated Сегодня, 07:09

Турнир мирового уровня прошел в Екатеринбурге

Лучшие боксеры мирового уровня сразились в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 07:07
Фото: RCC Boxing Promotions

Турнир мирового уровня прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся турнир по боксу мирового уровня. На него приехали звезды мирового уровня, иностранцы.

Среди почетных гостей турнира оказались боксеры-россияне Константин Цзю и Александр Поветкин, обладающие множеством титулов, а также артист Дмитрий Дюжев. Мероприятие организовали RCC Boxing Promotions.

Состоялось много зрелищных боев. Заур Абдуллаев победил Роджера Гутьерреса из Венесуэлы. Спортсмен из России на протяжении 10 раундов доминировал над соперником.

Другие атлеты, Евгений Романов и Чжан Чжаосинь, сразились в претендентском поединке WBA. В результате в конце первого раунда Чжан оказался в нокдауне, а во втором Романов заметно лидировал над атлетом из Китая.

А далее Чжан внезапно нанес сильный удар, тем самым сделав нокаут. После этого он стал главным претендентом на чемпионский титул.

Напомним, что ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев подарил квартиру екатеринбургскому боксеру. Недавно молодой человек предложил своей возлюбленной сыграть свадьбу. Это и послужило поводом для подарка паре жилья.

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#Спорт#Бокс#Турнир#Екатеринбург#Боксеры#Дарья Сорокина
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