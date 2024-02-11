«Лыжня России» стартовала в Нижнем Тагиле

Отмечается, что в Нижнем Тагиле спортивные лыжные турниры очень популярны. В состязании поучаствовали представители 125 ДОУ. Дистанцию 500 метров преодолели две тысячи лыжников. Всем им от пяти до семи лет. Большая часть участников — представители МАДОУ «Радость» в количестве 640 человек.