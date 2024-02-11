«Лыжня России» стартовала в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
Состязания состоялись на площадке ФОК «Президентский». Поболеть за малышей пришли их друзья, семьи и воспитатели, сообщили в администрации.
Замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров поздравил спортсменов с началом этого знаменитого и крупного соревнования, которое в этом году посвящено 90-летию региона.
Отмечается, что в Нижнем Тагиле спортивные лыжные турниры очень популярны. В состязании поучаствовали представители 125 ДОУ. Дистанцию 500 метров преодолели две тысячи лыжников. Всем им от пяти до семи лет. Большая часть участников — представители МАДОУ «Радость» в количестве 640 человек.
В качестве наград ребятам вручили медали, сувениры с символикой «Лыжни России 2024» и сладости. Самые активные спортсмены цдостоятся наград, которые им вручат в конце марта. Победителям пообещали вручить 100 путевок на всю семью и другие призы.
11 февраля состязание проходит на лыжной базе «Спартак». Здесь посоревнуются семьи. А 17 февраля тагильчан приглашают на лыжный поход по живописной местности.
Ранее сообщалось, что лыжники из Нижнего Тагила завоевали 2 место на Первенстве РФ по прыжкам с трамплина.