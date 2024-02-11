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Posted Вчера, 05:48

Published Вчера, 05:48

Modified Вчера, 05:50

Updated Вчера, 05:50

265 лифтов заменят в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Масштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

11 февраля 2024, 05:48
Фото: 1MI

265 лифтов заменят в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге по заданию главы региона Евгения Куйвашева будет заменено 265 лифтов.

На эту цель выделена субсидия — 325,7 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование современной городской среды» областной центр получит 291,4 миллиона, а Нижний Тагил — 34,36 миллиона.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в этом году на замену лифтов в областном бюджете заложено 450 миллионов. В настоящее время было объявлен отбор заявок на участие в программе. Впервые в области будут заключать рассроченный платеж.

Также Николай Смирнов добавил, что за минувшие пять лет заменили 1471 лифтовое оборудование. На эти цели израсходовали 3,8 миллиарда. Речь идет о лифтовом оборудовании на территории региона. Обновление проводилось за счет областных средств, а также денег из местного бюджета и владельцев жилья в домах.

Напомним, что лифты, введенные в эксплуатацию до 2013, которые отработали 25 лет, подлежат замене согласно правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе до сих пор не работает лифт, который заживал тагильчанку. Случилось это еще в октябре прошлого года.

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