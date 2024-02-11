Масштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в этом году на замену лифтов в областном бюджете заложено 450 миллионов. В настоящее время было объявлен отбор заявок на участие в программе. Впервые в области будут заключать рассроченный платеж.