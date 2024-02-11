Масштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Posted Вчера, 05:48
Published Вчера, 05:48
Modified Вчера, 05:50
Updated Вчера, 05:50
На эту цель выделена субсидия — 325,7 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование современной городской среды» областной центр получит 291,4 миллиона, а Нижний Тагил — 34,36 миллиона.
По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в этом году на замену лифтов в областном бюджете заложено 450 миллионов. В настоящее время было объявлен отбор заявок на участие в программе. Впервые в области будут заключать рассроченный платеж.
Также Николай Смирнов добавил, что за минувшие пять лет заменили 1471 лифтовое оборудование. На эти цели израсходовали 3,8 миллиарда. Речь идет о лифтовом оборудовании на территории региона. Обновление проводилось за счет областных средств, а также денег из местного бюджета и владельцев жилья в домах.
Напомним, что лифты, введенные в эксплуатацию до 2013, которые отработали 25 лет, подлежат замене согласно правилам безопасности.
Ранее сообщалось, что в городе до сих пор не работает лифт, который заживал тагильчанку. Случилось это еще в октябре прошлого года.