Путина и Карлсона не покажут в кинотеатрах

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В фейковой новости сообщалось, якобы эту беседу покажут ТЦ «Гринвич». Даже прикреплялись снимки с афишей предстоящих показов. Однако эта информация не соответствует действительности.
В торговом центре рассказали, что это неправда, подобных показов не планируется, сообщает Ура.ру.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге решили положить асфальт к предстоящему визиту в город Владимира Путина.
Ранее в НЕвьянске распространялся фейк о том, что в школах якобы произойдет взрыв.