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Фейк о показе интервью Путина Карлсону в кино запущен в Екатеринбурге

Путина и Карлсона не покажут в кинотеатрах

11 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI

Фейк о показе интервью Путина Карлсону в кино запущен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по интернету гуляет фейк о якобы планируемом показе интервью Владимира Путина и Такера Карлсона в кинотеатрах. Это неправда.

В фейковой новости сообщалось, якобы эту беседу покажут ТЦ «Гринвич». Даже прикреплялись снимки с афишей предстоящих показов. Однако эта информация не соответствует действительности.

В торговом центре рассказали, что это неправда, подобных показов не планируется, сообщает Ура.ру.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге решили положить асфальт к предстоящему визиту в город Владимира Путина.

Ранее в НЕвьянске распространялся фейк о том, что в школах якобы произойдет взрыв.

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#Политика#Владимир Путин#Фейк#Торговый центр#Кинотеатры#Афиша#Екатеринбург#Гринвич#Дарья Сорокина
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