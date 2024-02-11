Россиянин выиграл претендентский бой за титул чемпиона WBA в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Он одержал уверенную победу над спортсменом Роджером Гутьерресом из Венесуэлы. Сражались боксеры 10 раундов. Все это время доминировал россиянин.
Как отметили в пресс-службе RCC Boxing Promotions, для Заура этот бой и победа очень важны. Этим результатом он приблизил себя к титульному поединку по версии WBA.
В начале осени Зауру нужно будет провести еще один бой, и в случае победы он снова сразится за чемпионский титул и пояс.
Напомним, что всего на ринге Екатеринбурге состоялось 14 поединков, из которых два — отборочные по версии WBA. На мероприятии было множество звездных гостей.