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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Россиянин стал чемпионом по боксу на турнире в Екатеринбурге

Россиянин выиграл претендентский бой за титул чемпиона WBA в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 12:53
Фото: RCC Boxing Promotions

Россиянин стал чемпионом по боксу на турнире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился чемпионат WВА по боксу. Его победителем стал россиянин Заур Абдуллаев.

Он одержал уверенную победу над спортсменом Роджером Гутьерресом из Венесуэлы. Сражались боксеры 10 раундов. Все это время доминировал россиянин.

Как отметили в пресс-службе RCC Boxing Promotions, для Заура этот бой и победа очень важны. Этим результатом он приблизил себя к титульному поединку по версии WBA.

В начале осени Зауру нужно будет провести еще один бой, и в случае победы он снова сразится за чемпионский титул и пояс.

Напомним, что всего на ринге Екатеринбурге состоялось 14 поединков, из которых два — отборочные по версии WBA. На мероприятии было множество звездных гостей.

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