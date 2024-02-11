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В ДТП со скорой в Нижнем Тагиле попала беременная двойней женщина

Скорая везла женщину рожать и попала в ДТП в Нижнем Тагиле

11 февраля 2024, 12:38

В ДТП со скорой в Нижнем Тагиле попала беременная двойней женщина

Стало известно, кто находился в машине скорой помощи, которая попала в аварию на перекрестке Газетная — Красноармейская в Нижнем Тагиле. Автомобиль вез беременную двойней женщину.

Чудом ни женщина, ни дети, не пострадали. Скорая помощь торопилась на роды. Женщину пересадили в другую машину и отвезли в родильный дом. В результате на свет появились мальчик и девочка, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Авария произошла 11 февраля примерно в 09:30. Автохам не пропустил скорую помощь, которая ехала с мигалками и звуковым сигналом.

Очевидцы сообщали, что вся передняя часть легкового авто оказалась разбита. После ДТП скорая продолжала стоять с включенным звуковым сигналом.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Скорая помощь#Родильный дом#Перекресток#Роды#Автохам#Беременная#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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