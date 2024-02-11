Скорая везла женщину рожать и попала в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Чудом ни женщина, ни дети, не пострадали. Скорая помощь торопилась на роды. Женщину пересадили в другую машину и отвезли в родильный дом. В результате на свет появились мальчик и девочка, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Авария произошла 11 февраля примерно в 09:30. Автохам не пропустил скорую помощь, которая ехала с мигалками и звуковым сигналом.
Очевидцы сообщали, что вся передняя часть легкового авто оказалась разбита. После ДТП скорая продолжала стоять с включенным звуковым сигналом.