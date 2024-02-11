Скорая везла женщину рожать и попала в ДТП в Нижнем Тагиле

Чудом ни женщина, ни дети, не пострадали. Скорая помощь торопилась на роды. Женщину пересадили в другую машину и отвезли в родильный дом. В результате на свет появились мальчик и девочка, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».