Список лучших больниц составлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
Список был сформирован на основе результатов деятельности в 2023 году, с учетом различных критериев, таких как наличие сайта и доступность данных. Особое внимание уделялось также условиям предоставления медицинской помощи. Эту информацию предоставил департамент информполитики.
Наивысшие оценки в 100 баллов получили следующие учреждения: Ирбитская стоматология, центр «Охрана здоровья матери и ребенка», комплекс Северского трубного завода и больница «Медико-санитарная часть». Также был заслужено оценен «УГМК-здоровье», который был удостоен 99 баллов.
В рейтинге, собравшем 98 баллов, представлены стоматология Талицы, «Медицинские технологии» и «РЖД-Медицина», расположенная в Красноуфимске. Также был включен центр реабилитации им. Тетюхина, который находится в Нижнем Тагиле.
В целом, при составлении ТОПа компетентные специалисты проанализировали 78 учреждений сферы здравоохранения, а также учли 53 госучреждения и 25 коммерческих клиник.
Ранее Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране.