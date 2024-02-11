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Published Сегодня, 09:34

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Эксперты назвали лучшие больницы Свердловской области

Список лучших больниц составлен в Свердловской области

11 февраля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Эксперты назвали лучшие больницы Свердловской области

Эксперты регионального Общественного совета Минздрава создали собственный рейтинг лучших медицинских учреждений Свердловской области.

Список был сформирован на основе результатов деятельности в 2023 году, с учетом различных критериев, таких как наличие сайта и доступность данных. Особое внимание уделялось также условиям предоставления медицинской помощи. Эту информацию предоставил департамент информполитики.

Наивысшие оценки в 100 баллов получили следующие учреждения: Ирбитская стоматология, центр «Охрана здоровья матери и ребенка», комплекс Северского трубного завода и больница «Медико-санитарная часть». Также был заслужено оценен «УГМК-здоровье», который был удостоен 99 баллов.

В рейтинге, собравшем 98 баллов, представлены стоматология Талицы, «Медицинские технологии» и «РЖД-Медицина», расположенная в Красноуфимске. Также был включен центр реабилитации им. Тетюхина, который находится в Нижнем Тагиле.

В целом, при составлении ТОПа компетентные специалисты проанализировали 78 учреждений сферы здравоохранения, а также учли 53 госучреждения и 25 коммерческих клиник.

Ранее Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране.

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#Больница#Свердловская область#Здоровье#Рейтинг#Медицинские учреждения#Медицинская помощь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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