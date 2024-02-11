Свет пропал на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted Вчера, 05:28
Published Вчера, 05:28
Modified Вчера, 05:30
Updated Вчера, 05:30
Пропало также уличное освещение, сообщается в telegram-канале «Екатеринбург ЧП».
В «Россети Урал» назвали причиной произошедшего — локальные нарушения в распределительной сети. Также здесь отметили, в часть домов свет уже вернулся.
А электроэнергию в социальных учреждениях восстановили в сжатые сроки. В 21:48 всех жителей некоторых улиц Уралмаша запитали электроэнергией полностью.
Ранее сообщалось, что екатеринбурденка получила платежку за услуги ЖКХ в размере 20 тысяч рублей.