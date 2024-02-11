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Posted Вчера, 05:28

Published Вчера, 05:28

Modified Вчера, 05:30

Updated Вчера, 05:30

На Уралмаше в Екатеринбурге отключили свет

Свет пропал на Уралмаше в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney

На Уралмаше в Екатеринбурге отключили свет

На Уралмаше в Екатеринбурге вечером 10 февраля пропала электроэнергия. Это затронуло дома на улицах на Бакинских Комиссаров, Кировградской и Орджоникидзе.

Пропало также уличное освещение, сообщается в telegram-канале «Екатеринбург ЧП».

В «Россети Урал» назвали причиной произошедшего — локальные нарушения в распределительной сети. Также здесь отметили, в часть домов свет уже вернулся.

А электроэнергию в социальных учреждениях восстановили в сжатые сроки. В 21:48 всех жителей некоторых улиц Уралмаша запитали электроэнергией полностью.

Ранее сообщалось, что екатеринбурденка получила платежку за услуги ЖКХ в размере 20 тысяч рублей.

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#Общество#Свердловская область#Уралмаш#Электроэнергия#Уличное освещение#Улицы#Свет#Микрорайон#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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