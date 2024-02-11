Упавший с восьмого этажа житель Североуральска спустя месяц делает первые шаги

Сегодня он уже вернулся домой и начинает ходить — даже может сделать несколько шагов без помощи костылей. Однако до полного выздоровления еще очень далеко, говорят врачи. Они считают, что Михаилу может потребоваться длительная реабилитация, а полное восстановление функций может занять до полутора лет.