Упавший с восьмого этажа житель Североуральска спустя месяц делает первые шаги

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Инцидент произошел 5 января. Молодой человек по имени Михаил из Североуральска попытался открыть окно, которое было наглухо заклеено пленкой, не удержался и упал вниз. Об этом происшествии пишет «КП — Екатеринбург».
Падение смягчил сугроб, однако травмы были очень тяжелые. Врачи обнаружили у Михаила внутреннее кровотечение и тяжелейший перелом бедра. Кости медикам пришлось собирать буквально по кусочкам. Мужчина пролежал в реанимации две недели.
Сегодня он уже вернулся домой и начинает ходить — даже может сделать несколько шагов без помощи костылей. Однако до полного выздоровления еще очень далеко, говорят врачи. Они считают, что Михаилу может потребоваться длительная реабилитация, а полное восстановление функций может занять до полутора лет.
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