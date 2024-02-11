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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Житель Североуральска встал на ноги спустя месяц после падения с восьмого этажа

Упавший с восьмого этажа житель Североуральска спустя месяц делает первые шаги

11 февраля 2024, 15:55
Фото: 1MI

Житель Североуральска встал на ноги спустя месяц после падения с восьмого этажа

Медики в Североуральске поставили на ноги молодого человека, который хотел открыть окно, но полетел вниз с восьмого этажа.

Инцидент произошел 5 января. Молодой человек по имени Михаил из Североуральска попытался открыть окно, которое было наглухо заклеено пленкой, не удержался и упал вниз. Об этом происшествии пишет «КП — Екатеринбург».

Падение смягчил сугроб, однако травмы были очень тяжелые. Врачи обнаружили у Михаила внутреннее кровотечение и тяжелейший перелом бедра. Кости медикам пришлось собирать буквально по кусочкам. Мужчина пролежал в реанимации две недели.

Сегодня он уже вернулся домой и начинает ходить — даже может сделать несколько шагов без помощи костылей. Однако до полного выздоровления еще очень далеко, говорят врачи. Они считают, что Михаилу может потребоваться длительная реабилитация, а полное восстановление функций может занять до полутора лет.

В Нижнем Тагиле в открытый колодец упала слабовидящая женщина, которая занималась скандинавской ходьбой.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Окно#Падение#Врачи#Травмы#Реабилитация#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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