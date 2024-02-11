В Артемовском добровольцы ищут мужчину с карими глазами и в темно-синей куртке

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Артемовском волонтеры «Лизы Алерт» объявили о начале поисков Сергея Рязанова 47-ми лет, о котором родственники и друзья ничего не слышали с прошлой среды.
Пропавший Рязанов был одет в курточку темно-синего цвета, синие джинсы, черные ботинки и шапку.
Мужчина ростом 165 сантиметров, имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Ранее 18-летняя девушка, пропавшая в селе под Нижним Тагилом, нашлась живой и здоровой.