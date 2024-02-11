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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Артемовском объявили в розыск кареглазого мужчину в темно-синем пуховике

В Артемовском добровольцы ищут мужчину с карими глазами и в темно-синей куртке

11 февраля 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney

В Артемовском объявили в розыск кареглазого мужчину в темно-синем пуховике

О местонахождении 47-летнего Сергея Рязанова из Артемовского ничего неизвестно с середины прошлой недели

В Артемовском волонтеры «Лизы Алерт» объявили о начале поисков Сергея Рязанова 47-ми лет, о котором родственники и друзья ничего не слышали с прошлой среды.

Пропавший Рязанов был одет в курточку темно-синего цвета, синие джинсы, черные ботинки и шапку.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Мужчина ростом 165 сантиметров, имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Ранее 18-летняя девушка, пропавшая в селе под Нижним Тагилом, нашлась живой и здоровой.

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