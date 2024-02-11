В Екатеринбурге велосипедист попал под колеса Hyundai и погиб на месте

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В Екатеринбурге велосипедист, который пересекал регулируемый перекресток на улице Большакова, попал под колеса автомобиля Hyundai. Он получил тяжелейшие травмы и умер на месте аварии до приезда скорой помощи, информирует ГИБДД Свердловской области.
Происшествие зарегистрировано вечером в воскресенье, 11 февраля. На месте ЧП работают автоинспекторы, которые установят все события, которые привели к трагическому случаю. В частности, в ходе расследования необходимо выяснить, кто именно нарушил правила дорожного движения и ехал на красный сигнал светофора.
Ранее 11 февраля в ДТП попала скорая помощь в Нижнем Тагиле, которая везла на роды беременную женщину.