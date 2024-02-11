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В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила велосипедиста на регулируемом переходе

В Екатеринбурге велосипедист попал под колеса Hyundai и погиб на месте

11 февраля 2024, 15:00
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила велосипедиста на регулируемом переходе

Сотрудники ДПС в Екатеринбурге выясняют причины дорожно-транспортного происшествия на улице Большакова, где под колеса автомобиля попал велосипедист.

В Екатеринбурге велосипедист, который пересекал регулируемый перекресток на улице Большакова, попал под колеса автомобиля Hyundai. Он получил тяжелейшие травмы и умер на месте аварии до приезда скорой помощи, информирует ГИБДД Свердловской области.

Происшествие зарегистрировано вечером в воскресенье, 11 февраля. На месте ЧП работают автоинспекторы, которые установят все события, которые привели к трагическому случаю. В частности, в ходе расследования необходимо выяснить, кто именно нарушил правила дорожного движения и ехал на красный сигнал светофора.

Ранее 11 февраля в ДТП попала скорая помощь в Нижнем Тагиле, которая везла на роды беременную женщину.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#Иномарка#Велосипедист#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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