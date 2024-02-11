В Екатеринбурге велосипедист попал под колеса Hyundai и погиб на месте

Происшествие зарегистрировано вечером в воскресенье, 11 февраля. На месте ЧП работают автоинспекторы, которые установят все события, которые привели к трагическому случаю. В частности, в ходе расследования необходимо выяснить, кто именно нарушил правила дорожного движения и ехал на красный сигнал светофора.