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Posted 11 февраля 2024, 07:47

Published 11 февраля 2024, 07:47

Modified 11 февраля 2024, 07:49

Updated 11 февраля 2024, 07:49

В Нижнем Тагиле внедорожник с блатными номерами протаранил трамвай

11 февраля 2024, 07:47

Внедорожник протаранил трамвай в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле внедорожник с блатными номерами протаранил трамвай №15. Это произошло 10 февраля.

Известно, что трамвай ехал по Уральскому проспекту, как вдруг на перекрестке в них влетела машина, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели событий отметили, что никто не пострадал. Однако пассажиры были напуганы. Из-за ЧП движение трамваев было остановлено на час.

Пассажиры рассказали, что за рулем машины был мужчина с оранжевой бородой. Он ехал быстро и на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троллейбус не может проехать по маршруту из-за помех. Дорогу ему перекрыл автохам на фуре и снежный покров.

Не заметил: автобус влетел в трамвай в Нижнем Тагиле
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