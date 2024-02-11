В Нижнем Тагиле внедорожник с блатными номерами протаранил трамвай

Posted 11 февраля 2024, 07:47
Published 11 февраля 2024, 07:47
Modified 11 февраля 2024, 07:49
Updated 11 февраля 2024, 07:49
Известно, что трамвай ехал по Уральскому проспекту, как вдруг на перекрестке в них влетела машина, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели событий отметили, что никто не пострадал. Однако пассажиры были напуганы. Из-за ЧП движение трамваев было остановлено на час.
Пассажиры рассказали, что за рулем машины был мужчина с оранжевой бородой. Он ехал быстро и на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троллейбус не может проехать по маршруту из-за помех. Дорогу ему перекрыл автохам на фуре и снежный покров.