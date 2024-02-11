В СК РФ взяли на контроль случай нападения бродячих собак в Нижнем Тагиле на девочку

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Следователи проверят обстоятельства инцидента с нападением агрессивной собачьей стаи на ребенка в Нижнем Тагиле. Личный контроль над делом будет осуществлять руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Металлургов. На видео, которое появилось в сети, девять собак сначала играют друг с другом, затем одна из них неожиданно набрасывается на проходящую мимо школьницу. Девочка, следуя правилам безопасности, выставляет перед собой сумку, и отступает назад. Но в один момент она спотыкается и падает в сугроб, собаки продолжают атаковать.
На помощь ребенку приходит женщина, которая помогает отогнать агрессивных псов.
В декабре суд в Горноуральске постановил выплатить компенсацию 87-летней женщине, которая также стала жертвой бродячих собак и попала в больницу.