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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Глава СК РФ поручил открыть дело о нападении собак на ребенка в Нижнем Тагиле

В СК РФ взяли на контроль случай нападения бродячих собак в Нижнем Тагиле на девочку

11 февраля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney

Глава СК РФ поручил открыть дело о нападении собак на ребенка в Нижнем Тагиле

Следственное управление СК РФ по Свердловской области организовало в Нижнем Тагиле доследственную проверку.

Следователи проверят обстоятельства инцидента с нападением агрессивной собачьей стаи на ребенка в Нижнем Тагиле. Личный контроль над делом будет осуществлять руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Металлургов. На видео, которое появилось в сети, девять собак сначала играют друг с другом, затем одна из них неожиданно набрасывается на проходящую мимо школьницу. Девочка, следуя правилам безопасности, выставляет перед собой сумку, и отступает назад. Но в один момент она спотыкается и падает в сугроб, собаки продолжают атаковать.

На помощь ребенку приходит женщина, которая помогает отогнать агрессивных псов.

В декабре суд в Горноуральске постановил выплатить компенсацию 87-летней женщине, которая также стала жертвой бродячих собак и попала в больницу.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Ребенок#Уголовное дело#Женщина#Бродячие собаки#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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