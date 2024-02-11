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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Оренбургской области в одной из гимназий обрушились плиты перекрытия

В спортзале гимназии села Донское Оренбургской области рухнула крыша

11 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Оренбургской области в одной из гимназий обрушились плиты перекрытия

После обрушения кровли в Красногвардейской гимназии села Донское в Оренбургской области на месте работают следователи.

В селе Донское Красногвардейского района Оренбургской области в воскресенье, 11 февраля, обрушилась крыша в местной гимназии. Плиты перекрытий рухнули в спортзале. Об этом информирует управление Следственного комитета по региону.

Так как все случилось в выходной день, никто не пострадал. Уже возбуждено уголовное дело о халатности. На месте работают экстренные службы, в том числе следователи СК, которые установят все обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе на пенсионерку в одном из магазинов Верхней Пышмы рухнула потолочная плитка.

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#Происшествия#Россия#Крыша#Обрушение кровли#Гимназия#18+#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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