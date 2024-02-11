В спортзале гимназии села Донское Оренбургской области рухнула крыша

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В селе Донское Красногвардейского района Оренбургской области в воскресенье, 11 февраля, обрушилась крыша в местной гимназии. Плиты перекрытий рухнули в спортзале. Об этом информирует управление Следственного комитета по региону.
Так как все случилось в выходной день, никто не пострадал. Уже возбуждено уголовное дело о халатности. На месте работают экстренные службы, в том числе следователи СК, которые установят все обстоятельства инцидента.
На прошлой неделе на пенсионерку в одном из магазинов Верхней Пышмы рухнула потолочная плитка.