Водитель-новичок сбил ребенка на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Известно, что сбил его 24-летний водитель. У него есть один год стажа вождения и восемь штрафов за нарушение ПДД, отметили в ГИБДД.
Представители Госавтоинспекции призывают автомобилистов придерживаться установленных дорожных правил. Также они напоминают, что водитель обязуется уступать дорогу пешеходам.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина не уступил дорогу бригаде медиков с мигалками. В результате произошло ДТП. Это случилось утром 11 февраля. В автомобиле скорой находился пациент, которого пришлось пересаживать в другой автомобиль.