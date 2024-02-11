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Published Сегодня, 11:59

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Машина сбила 12-летнего мальчика в Екатеринбурге

Водитель-новичок сбил ребенка на дороге в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 11:59
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Машина сбила 12-летнего мальчика в Екатеринбурге

12-летний мальчик попал под колеса автомобиля на улице Фучика, 1 в Екатеринбурге. Это произошло днем 10 февраля.

Известно, что сбил его 24-летний водитель. У него есть один год стажа вождения и восемь штрафов за нарушение ПДД, отметили в ГИБДД.

Представители Госавтоинспекции призывают автомобилистов придерживаться установленных дорожных правил. Также они напоминают, что водитель обязуется уступать дорогу пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина не уступил дорогу бригаде медиков с мигалками. В результате произошло ДТП. Это случилось утром 11 февраля. В автомобиле скорой находился пациент, которого пришлось пересаживать в другой автомобиль.

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#Происшествия#Ребенок#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Пешеход#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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