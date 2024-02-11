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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Юные спортсмены из Невьянска приняли участие в «Лыжне России»

Юные спортсмены из Невьянска поучаствовали в супер-гонках «Лыжня России»

11 февраля 2024, 09:45
Фото: Центр молодежной политики Невьянска

Юные спортсмены из Невьянска приняли участие в «Лыжне России»

Больше 10 юных спортсменов из Невьянска поучаствовали во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России». Никто из них не испугался морозов.

Дистанцию юным спортсменам предстояло преодолеть непростую. На выбор было представлено несколько трасс: гараж, скоростная гонка, змейка. Об этом сообщили в Центре молодежной политики Невьянска.

Фото: Центр молодежной политики Невьянска

Первое место завоевал Артемий Шмаков, второе — Лера Хареонова, а третье — Аня Делидова. Им вручили медали.

Спецприз получил и самый юный участник — Тимофей Шмаков. Мальчику всего год. Кроме того, призы вручили некоторым семьям.

В качестве памятного подарка все спортсмены удостоились водительского удостоверения. Благодаря этому документу они смогут управлять детским снегокатом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле стартовала «Лыжня России». Первыми на Всероссийской акции свои таланты показали юные тагильчане.

Сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле
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