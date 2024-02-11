Юные спортсмены из Невьянска поучаствовали в супер-гонках «Лыжня России»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Дистанцию юным спортсменам предстояло преодолеть непростую. На выбор было представлено несколько трасс: гараж, скоростная гонка, змейка. Об этом сообщили в Центре молодежной политики Невьянска.
Первое место завоевал Артемий Шмаков, второе — Лера Хареонова, а третье — Аня Делидова. Им вручили медали.
Спецприз получил и самый юный участник — Тимофей Шмаков. Мальчику всего год. Кроме того, призы вручили некоторым семьям.
В качестве памятного подарка все спортсмены удостоились водительского удостоверения. Благодаря этому документу они смогут управлять детским снегокатом.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле стартовала «Лыжня России». Первыми на Всероссийской акции свои таланты показали юные тагильчане.