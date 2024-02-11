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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

За незаконной рубкой леса в Свердловской области наблюдают из космоса

За рубкой леса в Свердловской области следят из космоса

11 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI

За незаконной рубкой леса в Свердловской области наблюдают из космоса

В Свердловской области начали обследовать всю территорию лесных массивов с помощью космической съемки. При помощи такой системы удается устанавливать, в каких местах происходит незаконная рубка зеленых насаждений.

Зафиксирован уже один случай незаконной рубки, рассказал региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, пишет Ура.ру.

Нарушители при помощи новейшей системы были зафиксированы на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества. На место выехали специалисты, где подтвердился факт вырубки. В настоящий момент действиям арендатора участка леса дается правовая оценка.

Отмечается, что благодаря обновленной системе снимки из космоса можно анализировать. Занимается этим искусственный интеллект. Теперь специалисты смогут составлять маршруты патрулирования таким образом, чтобы они проходили через самые распространенные среди нарушителей места.

Напомним, что перед Новым годом «Черные лесорубы» незаконно срубили деревья на 600 тысяч под Нижним Тагилом.

Свердловская область получит на восстановление лесов более 28 млн рублей
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#Экология#Свердловская область#Лес#Космос#Нарушения#Патрулирование#Екатеринбург#Рубка леса#Дарья Сорокина
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