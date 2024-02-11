За рубкой леса в Свердловской области следят из космоса

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Зафиксирован уже один случай незаконной рубки, рассказал региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, пишет Ура.ру.
Нарушители при помощи новейшей системы были зафиксированы на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества. На место выехали специалисты, где подтвердился факт вырубки. В настоящий момент действиям арендатора участка леса дается правовая оценка.
Отмечается, что благодаря обновленной системе снимки из космоса можно анализировать. Занимается этим искусственный интеллект. Теперь специалисты смогут составлять маршруты патрулирования таким образом, чтобы они проходили через самые распространенные среди нарушителей места.
Напомним, что перед Новым годом «Черные лесорубы» незаконно срубили деревья на 600 тысяч под Нижним Тагилом.