Житель Алапаевска вернулся с СВО и пожаловался на травлю ребенка в школе

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Вернулся с территории боев Юрий в прошлом месяце. В школе, где учится его сын, он часто выступал, рассказывая о патриотизме. После одной из таких лекций одноклассник его сына выкинул портфель мальчика в мусорку, пишет Е1.
Юрий, отец ребенка, сказал, что это не единственный эпизод травли сына. Он пожаловался директору, но это не принесло результата. На 12 февраля директор назначила примирительную встречу.
Сам отец сейчас лечится в госпитале. Жалобу на травлю он также написал в прокуратуру.
Директор учреждения рассказала, что у мальчика уже были конфликты в начальной школе. Она считает, что дети должны сперва сами наладить отношения и пока не впутывать в это родителей.
От прежнего директора знаю, что этот мужчина очень скандальный, и не только в школе. Он, видимо, скандалит везде, где бы он ни появлялся, — добавили в учреждении.
Отмечается, что к решению конфликта будет привлечена служба медиации школы. Также проверку проведут в полиции.
Ранее сообщалось, что свердловские дети стали чаще жаловаться на буллинг в школах.