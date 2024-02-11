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Жителю Екатеринбурга отказали во въезде в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

Жителя Екатеринбурга не выпустили за границу

11 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Жителю Екатеринбурга отказали во въезде в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

За границу, в Дубай, не смог улететь житель Екатеринбурга. Причина — ошибка в загранпаспорте.

В результате у мужчины сорвался отдых с семьей. Произошло это в ночь с 10 на 11 февраля. Житель Екатеринбурга Вениамин должен был улететь с родными, однако его остановили на паспортном контроле, сообщает Е1.

Далее, как рассказал сам мужчина, у него забрали загранпаспорт. Далее ему озвучили, что у него неверно заполнена нижняя строка — код пола. Документ екатеринбуржец получал пять лет назад. Во всем случившемся он винит сотрудников УФМС.

Проверить заранее, есть ли в паспорте ошибка, он не мог. Так как эта неточность допущена в коде, а не в личных данных. В результате Вениамину пришлось отдать документ с неточностью, взамен ему выдали акт об его изъятии.

Ранее в Кольцово чуть ли не забрали загранпаспорт у женщины, у которой в загранпаспорте был указан Свердловск, а Екатеринбург, хотя она родилась в городе еще с прежним названием.

Также ранее свердловчанам посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками.

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#Происшествия#Женщина#Кольцово#Семья#Отпуск#Заграница#Загранпаспорт#Ошибка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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