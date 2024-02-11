Жителя Екатеринбурга не выпустили за границу

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В результате у мужчины сорвался отдых с семьей. Произошло это в ночь с 10 на 11 февраля. Житель Екатеринбурга Вениамин должен был улететь с родными, однако его остановили на паспортном контроле, сообщает Е1.
Далее, как рассказал сам мужчина, у него забрали загранпаспорт. Далее ему озвучили, что у него неверно заполнена нижняя строка — код пола. Документ екатеринбуржец получал пять лет назад. Во всем случившемся он винит сотрудников УФМС.
Проверить заранее, есть ли в паспорте ошибка, он не мог. Так как эта неточность допущена в коде, а не в личных данных. В результате Вениамину пришлось отдать документ с неточностью, взамен ему выдали акт об его изъятии.
Ранее в Кольцово чуть ли не забрали загранпаспорт у женщины, у которой в загранпаспорте был указан Свердловск, а Екатеринбург, хотя она родилась в городе еще с прежним названием.
Также ранее свердловчанам посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками.