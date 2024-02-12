Алкоголь запретили продавать в некоторых магазинах «Светофора» Свердловской области

Продажу алкоголя запретили в федеральной сети «Сфетофор» в Свердловской области

В сетевых торговых точках «Светофор» в ряде городов региона перестали продавать спиртное. Дело в том, что у сети нет лицензии. Так, алкоголя уже нет в продаже в ряде супермаркетов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах.