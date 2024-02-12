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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Продажу алкоголя запретили в федеральной сети «Сфетофор» в Свердловской области

Алкоголь запретили продавать в некоторых магазинах «Светофора» Свердловской области

12 февраля 2024, 12:48
Фото: 1MI

Продажу алкоголя запретили в федеральной сети «Сфетофор» в Свердловской области

В сетевых торговых точках «Светофор» в ряде городов региона перестали продавать спиртное. Дело в том, что у сети нет лицензии. Так, алкоголя уже нет в продаже в ряде супермаркетов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах.

Всего ограничение введено в 64 торговых точках. Об этом сообщается на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Запрет затронул магазины в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске и других городах региона. Запрет на продажу действует уже с 6 февраля.

Отмечается, что прекращено действие лицензии фирмы, которая владеет торговыми точками «Светофор».

Напомним, что ранее алкоголь исчез с прилавков в супермаркетах «Красное и Белое».

Также ранее фальсифицированный крепкий алкоголь изъяли полицейские в ходе рейда в в одном из баров уральской столицы.

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#Происшествия#Первоуральск#Нижний Тагил#Свердловская область#Алкоголь#Светофор#Магазины#Лицензия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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