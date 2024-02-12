Алкоголь запретили продавать в некоторых магазинах «Светофора» Свердловской области

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Всего ограничение введено в 64 торговых точках. Об этом сообщается на сайте Росалкогольтабакконтроля.
Запрет затронул магазины в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске и других городах региона. Запрет на продажу действует уже с 6 февраля.
Отмечается, что прекращено действие лицензии фирмы, которая владеет торговыми точками «Светофор».
Напомним, что ранее алкоголь исчез с прилавков в супермаркетах «Красное и Белое».
Также ранее фальсифицированный крепкий алкоголь изъяли полицейские в ходе рейда в в одном из баров уральской столицы.