Более 3% жителей Свердловской области будут выбирать президента дистанционно

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
На понедельник, 12 февраля, 3,4% избирателей региона определились с формой голосования. Они смогут отдать свой голос за кандидата в президенты онлайн, сообщает свердловский избирком.
Почти 99 тысяч избирателей выбрали форму дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Еще порядка 13 тысяч избирателей желают поучаствовать в выборах главы государства с помощью функции «Мобильный избиратель», которая позволяет отдать голос за своего кандидата не по месту жительства, а по месту нахождения.
Заявление о голосовании с помощью ДЭГ необходимо подавать через портал «Госуслуги». О своем желании воспользоваться функцией «Мобильный избиратель» необходимо заявить либо на «Госуслугах», либо в любом МФЦ или ТИК.
Как рассказала председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, ДЭГ — это быстрый, удобный и надежный способ участия в выборах.
Для участия надо подать заявление с 29 января по 11 марта на портале госуслуг. А в дни голосования 15,16,17 марта зайти на портал vybory.gov.ru. Процедура занимает считанные минуты. Хотя повторю еще раз: избиратели Свердловской области имеют право выбора! Все избирательные участки с привычными бумажными бюллетенями будут работать все три дня голосования, — подчеркнула Клименко.
Свердловский избирком расскажет жителям о выборах президента на дому.