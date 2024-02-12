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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Около 100 тысяч свердловчан намерены голосовать на выборах президента онлайн

Более 3% жителей Свердловской области будут выбирать президента дистанционно

12 февраля 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney

Около 100 тысяч свердловчан намерены голосовать на выборах президента онлайн

Воспользоваться современными технологиями может любой житель Свердловской области. Заявления избирком принимает до 11 марта.

На понедельник, 12 февраля, 3,4% избирателей региона определились с формой голосования. Они смогут отдать свой голос за кандидата в президенты онлайн, сообщает свердловский избирком.

Почти 99 тысяч избирателей выбрали форму дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Еще порядка 13 тысяч избирателей желают поучаствовать в выборах главы государства с помощью функции «Мобильный избиратель», которая позволяет отдать голос за своего кандидата не по месту жительства, а по месту нахождения.

Заявление о голосовании с помощью ДЭГ необходимо подавать через портал «Госуслуги». О своем желании воспользоваться функцией «Мобильный избиратель» необходимо заявить либо на «Госуслугах», либо в любом МФЦ или ТИК.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, ДЭГ — это быстрый, удобный и надежный способ участия в выборах.

Для участия надо подать заявление с 29 января по 11 марта на портале госуслуг. А в дни голосования 15,16,17 марта зайти на портал vybory.gov.ru. Процедура занимает считанные минуты. Хотя повторю еще раз: избиратели Свердловской области имеют право выбора! Все избирательные участки с привычными бумажными бюллетенями будут работать все три дня голосования, — подчеркнула Клименко.

Свердловский избирком расскажет жителям о выборах президента на дому.

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