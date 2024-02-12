Более 3% жителей Свердловской области будут выбирать президента дистанционно

Почти 99 тысяч избирателей выбрали форму дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Еще порядка 13 тысяч избирателей желают поучаствовать в выборах главы государства с помощью функции «Мобильный избиратель», которая позволяет отдать голос за своего кандидата не по месту жительства, а по месту нахождения.