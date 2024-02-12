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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Нижнем Тагиле определен список мест для агитации на выборы президента

Больше всего мест для агитации за кандидатов в президенты — в Тагилстроевском районе

12 февраля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле определен список мест для агитации на выборы президента

За кандидатов в президенты в Нижнем Тагиле будут агитировать в общественных местах. Список мест уже определен.

Постановление об утверждении специальных мест подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Зарегистрированные кандидаты на выборы президента Российской Федерации будут там размещать печатные агитационные материалы, а избирательные комиссии — информационные. Главам администраций Нижнего Тагила и сельских населенных пунктов поручено оборудовать помещения всем необходимым.

Всего в городе и пригороде будут функционировать 154 таких места. Из них 46 в Дзержинском районе, 48 — в Ленинском районе, 53 — в Тагилстроевском районе, а в сельских населенных пунктах — 7.

В списке значатся магазины, библиотеки, спортшколы, поликлиники, дома творчества, школы и другие общественные места.

Напомним, жители Свердловской области могут проголосовать на выборах президента онлайн. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Госуслуг.

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