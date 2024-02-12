Больше всего мест для агитации за кандидатов в президенты — в Тагилстроевском районе

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Постановление об утверждении специальных мест подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Зарегистрированные кандидаты на выборы президента Российской Федерации будут там размещать печатные агитационные материалы, а избирательные комиссии — информационные. Главам администраций Нижнего Тагила и сельских населенных пунктов поручено оборудовать помещения всем необходимым.
Всего в городе и пригороде будут функционировать 154 таких места. Из них 46 в Дзержинском районе, 48 — в Ленинском районе, 53 — в Тагилстроевском районе, а в сельских населенных пунктах — 7.
В списке значатся магазины, библиотеки, спортшколы, поликлиники, дома творчества, школы и другие общественные места.
Напомним, жители Свердловской области могут проголосовать на выборах президента онлайн. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Госуслуг.