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Posted 12 февраля 2024, 12:21

Published 12 февраля 2024, 12:21

Modified 12 февраля 2024, 12:23

Updated 12 февраля 2024, 12:23

Мусоровозов наградят за спасение людей из горящего дома в Свердловской области

Бригаду свердловского мусоровоза наградят за спасение трех человек из горящего дома

12 февраля 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.

Мусоровозов наградят за спасение людей из горящего дома в Свердловской области

Сотрудники «Спецавтобазы», которые спасли из огня пенсионера и двоих детей, будут представлены к награде. Людей они вынесли из дома в селе Ильинское.

Начальство регоператора решило поощрить водителя мусоровоза Сергея Сергеева, стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева премиями, пишет «Новый день».

Бригада ехала по селу Ильинскому, чтобы вывозить мусор, когда водитель увидел дом, охваченный пламенем. Они решили не проезжать мимо и мгновенно приняли решение спасти людей.

Из охваченного пламенем дома они эвакуировали ребенка, подростка и пенсионера. Первых они вывели их из дома во время первого захода, а дедушку — во время второго захода. Сотрудники отметили, что не называют себя героями и выразили сожаление о том, что не смогли спасти еще одного ребенка. Они не смогли найти его.

Предварительно известно, что тот пламя разгорелось из-за того, что 3-летний малыш баловался со спичками.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пожарный спас из огня двух собак.

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