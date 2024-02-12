Бригаду свердловского мусоровоза наградят за спасение трех человек из горящего дома

Posted 12 февраля 2024, 12:21
Published 12 февраля 2024, 12:21
Modified 12 февраля 2024, 12:23
Updated 12 февраля 2024, 12:23
Начальство регоператора решило поощрить водителя мусоровоза Сергея Сергеева, стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева премиями, пишет «Новый день».
Бригада ехала по селу Ильинскому, чтобы вывозить мусор, когда водитель увидел дом, охваченный пламенем. Они решили не проезжать мимо и мгновенно приняли решение спасти людей.
Из охваченного пламенем дома они эвакуировали ребенка, подростка и пенсионера. Первых они вывели их из дома во время первого захода, а дедушку — во время второго захода. Сотрудники отметили, что не называют себя героями и выразили сожаление о том, что не смогли спасти еще одного ребенка. Они не смогли найти его.
Предварительно известно, что тот пламя разгорелось из-за того, что 3-летний малыш баловался со спичками.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пожарный спас из огня двух собак.