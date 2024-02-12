Бригаду свердловского мусоровоза наградят за спасение трех человек из горящего дома

Из охваченного пламенем дома они эвакуировали ребенка, подростка и пенсионера. Первых они вывели их из дома во время первого захода, а дедушку — во время второго захода. Сотрудники отметили, что не называют себя героями и выразили сожаление о том, что не смогли спасти еще одного ребенка. Они не смогли найти его.