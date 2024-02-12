Девушка предложила парню жениться на ней на Big Love Show в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сразу после выступления артистки ведущие попросили певицу выбрать рандомного человека из зала. Певица назвала конкретное зрительское место. Девушке, которая на нем сидела, дали право высказаться в микрофон. И девушка, воспользовавшись случаем, предложила возлюбленному жениться на ней.
В этот момент зал заликовал, а ведущие стали ждать ответа молодого человека. Помолчав несколько секунд, он воскликнул троекратное да. Далее влюбленные слились в объятиях под овации публики.
Ранее уральскому боксеру подарили квартиру после того, как он предложил руку и сердце возлюбленной.