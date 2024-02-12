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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Девушка сделала предложение парню на шоу в Екатеринбурге

Девушка предложила парню жениться на ней на Big Love Show в Екатеринбурге

12 февраля 2024, 06:18

Девушка сделала предложение парню на шоу в Екатеринбурге

На Big Love Show в Екатеринбурге девушка сделала предложение возлюбленному. Помогла ей в этом певица Юлианна Караулова.

Сразу после выступления артистки ведущие попросили певицу выбрать рандомного человека из зала. Певица назвала конкретное зрительское место. Девушке, которая на нем сидела, дали право высказаться в микрофон. И девушка, воспользовавшись случаем, предложила возлюбленному жениться на ней.

В этот момент зал заликовал, а ведущие стали ждать ответа молодого человека. Помолчав несколько секунд, он воскликнул троекратное да. Далее влюбленные слились в объятиях под овации публики.

Ранее уральскому боксеру подарили квартиру после того, как он предложил руку и сердце возлюбленной.

«Женись на мне!»: в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню на сцене
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#Общество#Свердловская область#Девушка#Предложение#Шоу#Выступление#Ответ#Екатеринбург#Артистка#Дарья Сорокина
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