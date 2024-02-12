Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Во время коротких замеров сразу после включения прибора были скачки диоксида азота, а также диоксида серы. В связи с этим корреспондент TagilCity.ru провел 20-минутные замеры качества воздуха на вокзале в Нижнем Тагиле.
По итогам длинных замеров атмосферного воздуха устройство показало превышение диоксида азота в полтора раза — 0,3 мг/м3. При этом предельная допустимая концентрация этого вещества составляет 0,2 мг/3.
Вместе с диоксидом азота на вокзале утром был выявлен диоксид серы. Его содержание определялось газоанализатором редакции TagilCity.ru в 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3.
Замеры качества воздуха проводились при температуре -17 градусов Цельсия и юго-западном ветре 3 м/с с порывами до 9 м/с. До сих пор в Свердловской области не объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
Добавим, что 10 февраля, в минувшую субботу, жители Дзержинского района жаловались на отчетливый запах выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Люди испытывали недомогание из-за застывшего над районом смога.