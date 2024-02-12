Директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост

Так, по требованию Госпожнадзора, у школы должен быть пожарный гидрант. Однако в деревне нет системы водопровода, а чтобы его сделать, нужно около 10 миллионов рублей. Однако в итоге школу получилось спасти от закрытия. После этого директор решила уйти на пенсию. Ее проводили на заслуженный отдых с почестями, а школе присвоили ее имя.