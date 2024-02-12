Директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Школа открылась в 90-е годы ХХ века как частная. Она располагалась на базе отдыха, которая принадлежала СУГРЭС. Через какое-то время базу отдыха продали. Тогда Захарова организовала школу в своем частном доме. В течение нескольких лет к дому сделали пристройки, а сама женщина поселилась в доме по соседству, пишет Е1.
Позднее школа стала муниципальной. Несколько лет назад сосед решил «бороться» со школой после конфликта из-за места на парковке. Он стал обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру, Госпожнадзор и другие инстанции с требованиями провести проверку.
Выявлялись различные нарушения — от мелких до значительных. При этом ранее, на протяжении 20 лет, акты приемки подписывались без каких-либо замечаний. Захаровой пришлось ходить по судам. Некоторые нарушения были исправлены, однако с одним замечанием возникла проблема.
Так, по требованию Госпожнадзора, у школы должен быть пожарный гидрант. Однако в деревне нет системы водопровода, а чтобы его сделать, нужно около 10 миллионов рублей. Однако в итоге школу получилось спасти от закрытия. После этого директор решила уйти на пенсию. Ее проводили на заслуженный отдых с почестями, а школе присвоили ее имя.
Напомним, в Первоуральске ушел в отставку руководитель «Водоканала» Артур Гузаиров.