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Директор в деревне Коптяки под Среднеуральском ушла с должности на пенсию

Директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост

12 февраля 2024, 09:08
Фото: Е1

Директор в деревне Коптяки под Среднеуральском ушла с должности на пенсию

73-летняя Екатерина Захарова покинула пост директора школы №215 в деревне Коптяки под Среднеуральском. В этой должности она проработала 33 года.

Школа открылась в 90-е годы ХХ века как частная. Она располагалась на базе отдыха, которая принадлежала СУГРЭС. Через какое-то время базу отдыха продали. Тогда Захарова организовала школу в своем частном доме. В течение нескольких лет к дому сделали пристройки, а сама женщина поселилась в доме по соседству, пишет Е1.

Позднее школа стала муниципальной. Несколько лет назад сосед решил «бороться» со школой после конфликта из-за места на парковке. Он стал обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру, Госпожнадзор и другие инстанции с требованиями провести проверку.

Выявлялись различные нарушения — от мелких до значительных. При этом ранее, на протяжении 20 лет, акты приемки подписывались без каких-либо замечаний. Захаровой пришлось ходить по судам. Некоторые нарушения были исправлены, однако с одним замечанием возникла проблема.

Так, по требованию Госпожнадзора, у школы должен быть пожарный гидрант. Однако в деревне нет системы водопровода, а чтобы его сделать, нужно около 10 миллионов рублей. Однако в итоге школу получилось спасти от закрытия. После этого директор решила уйти на пенсию. Ее проводили на заслуженный отдых с почестями, а школе присвоили ее имя.

Напомним, в Первоуральске ушел в отставку руководитель «Водоканала» Артур Гузаиров.

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