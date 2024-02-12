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Иномарка врезалась в автомобиль в Нижнем Тагиле

Двое детей пострадали в ДТП с автомобилями в Нижнем Тагиле

12 февраля 2024, 03:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Иномарка врезалась в автомобиль в Нижнем Тагиле

Автомобиль Daewoo Nexia врезался в Skoda Fabia в Нижнем Тагиле на Южном подъезде. Двое человек пострадали. Авария произошла 10 февраля 2024 года.

22-летний водитель Daewoo Nexia ехал в поселок Старатель и в какой-то момент врезался в иномарку Skoda Fabia 63-летний водитель которой пропускал транспортный поток, чтобы повернуть налево, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В столкновении пострадали девочки 6 и 9 лет, а также 62-летняя женщина. Пострадавших отвезли в больницы. Известно, что мужчина вместе со своей женой и двумя внучками ехали в гости к родственникам.

Оба водителя по результатам освидетельствования оказались трезвы. По факту дорожного происшествия в автоинспекции проводится проверка.

Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две машины. В аварии пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в одной из иномарок.

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