Двое детей пострадали в ДТП с автомобилями в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
22-летний водитель Daewoo Nexia ехал в поселок Старатель и в какой-то момент врезался в иномарку Skoda Fabia 63-летний водитель которой пропускал транспортный поток, чтобы повернуть налево, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.
В столкновении пострадали девочки 6 и 9 лет, а также 62-летняя женщина. Пострадавших отвезли в больницы. Известно, что мужчина вместе со своей женой и двумя внучками ехали в гости к родственникам.
Оба водителя по результатам освидетельствования оказались трезвы. По факту дорожного происшествия в автоинспекции проводится проверка.
Напомним, 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две машины. В аварии пострадала 11-летняя девочка, которая ехала в одной из иномарок.