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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Капремонт школы №70 планируется в Нижнем Тагиле

Еще одну школу капитально отремонтируют в Нижнем Тагиле

12 февраля 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney

Капремонт школы №70 планируется в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на капитальный ремонт школы №70. Образовательное учреждение находится на Вагонке, на улице Ильича, 22

Максимальная цена контракта составляет 165,3 миллиона рублей. Приступить к работам подрядчику необходимо 1 апреля 2024 года и сдать объект до 31 июля 2025 года, соблюдая график 11 этапов.

После необходимых демонтажных работ строители приступят непосредственно к ремонту. Согласно документации в школе заменят коммунальные системы, окна и двери, пожарную сигнализацию. Для маломобильных жителей Нижнего Тагила в здании появится нужное оборудование. Также контрактом предусмотрена утилизация строительного мусора в течение всего капитального ремонта.

Заявки на электронный тендер принимаются до 19 февраля 2024 года. Затем комиссия подведет результаты. Договор будет заключен с организацией, предложившей минимальную сумму контракта.

Ранее в Нижнем Тагиле была объявлена закупка на капремонт школы № 33 на улице Красноармейской. Также образовательные учреждения обновят в пригороде: поселках Новоасбест и Горноуральский.

391 миллион выделен на капремонт школы в поселке Горноуральский под Тагилом
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