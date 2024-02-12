Еще одну школу капитально отремонтируют в Нижнем Тагиле

После необходимых демонтажных работ строители приступят непосредственно к ремонту. Согласно документации в школе заменят коммунальные системы, окна и двери, пожарную сигнализацию. Для маломобильных жителей Нижнего Тагила в здании появится нужное оборудование. Также контрактом предусмотрена утилизация строительного мусора в течение всего капитального ремонта.