Еще одну школу капитально отремонтируют в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Максимальная цена контракта составляет 165,3 миллиона рублей. Приступить к работам подрядчику необходимо 1 апреля 2024 года и сдать объект до 31 июля 2025 года, соблюдая график 11 этапов.
После необходимых демонтажных работ строители приступят непосредственно к ремонту. Согласно документации в школе заменят коммунальные системы, окна и двери, пожарную сигнализацию. Для маломобильных жителей Нижнего Тагила в здании появится нужное оборудование. Также контрактом предусмотрена утилизация строительного мусора в течение всего капитального ремонта.
Заявки на электронный тендер принимаются до 19 февраля 2024 года. Затем комиссия подведет результаты. Договор будет заключен с организацией, предложившей минимальную сумму контракта.
Ранее в Нижнем Тагиле была объявлена закупка на капремонт школы № 33 на улице Красноармейской. Также образовательные учреждения обновят в пригороде: поселках Новоасбест и Горноуральский.