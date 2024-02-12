Как отметить День влюбленных дома

Этот праздник отмечается 14 февраля, в этом году он выпадает на среду, поэтому праздновать его пары будут после рабочего дня. Сделать это романтично можно и в домашних условиях. Психотерапевт и психолог Евгений Гиберт рассказал NEWIA как подготовиться к этому дню. Эти советы подойдут и тем, кто живет вместе давно.