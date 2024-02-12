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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Психолог дал совет парам о праздновании Дня влюбленных

Как отметить День влюбленных дома

12 февраля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

Психолог дал совет парам о праздновании Дня влюбленных

Психолог дал людям рекомендации о том, как можно отпраздновать День всех влюбленных в романтичной обстановке.

Этот праздник отмечается 14 февраля, в этом году он выпадает на среду, поэтому праздновать его пары будут после рабочего дня. Сделать это романтично можно и в домашних условиях. Психотерапевт и психолог Евгений Гиберт рассказал NEWIA как подготовиться к этому дню. Эти советы подойдут и тем, кто живет вместе давно.

Для создания уюта нужно выбрать удобное место для отдыха. Это может быть диван, кровать. Следует использовать мягкие подушки, теплые пледы.

Предлагается также погасить свет и зажечь свечи или светильники. Можно разбросать лепестки роз, а затем приготовить ужин, но не что-то обыденное, а особенное. Важно, чтобы был десерт и напитки, например, вино.

Следует постелись скатерть и красиво разложить еду, салфетки. После ужина можно включить музыку для танцев. Кроме того, можно написать друг другу романтические письма, обменяться подарками, поиграть в игры.

Среди советов психолога есть и необычные. Например, можно воссоздать атмосферу своего первого свидания. Важно продумать детали и погрузить партнера в эти предполагаемые обстоятельства.

Кроме того, можно сделать что-то, чего раньше пара не делала вместе: сходить в дорогой ресторан, полетать на воздушном шаре или посетить какое-то необычное мероприятие. Можно создать фотоальбом с воспоминаниями.

Ранее сообщалось, что девушка предложила парню жениться на ней на Big Love Show в Екатеринбурге.

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