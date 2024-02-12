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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Свердловчанин через суд снизил себе ставку по кредиту

Клиент банка ВТБ через суд отменил повышение ставки по кредиту в Свердловской области

12 февраля 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанин через суд снизил себе ставку по кредиту

Житель Свердловской области Владимир обратился в суд после того, как банк ВТБ повысил ему процентную ставку по кредиту.

Договор с банком мужчина подписал весной 2023 года, пишет «Урал24».

В документах было прописано, что при наличии страховки ставка будет снижена с 18,9 до 8,9% годовых. Мужчина поменял страховщика и пошел в банк, чтобы актуализировать его. Банк не принял документ и вместо снижения ставки повысил ее.

Тогда свердловчанин пошел в суд. Судья постановил, что банк должен принять документы о новом страховщике и снизить процент, как и обещал.

В итоге банк обязали принять новый страховой полис истца, а также перерасчитать задолженность. Также истцу возместят моральную компенсацию.

Ранее житель Екатеринбурга стал жертвой аферистов. За это он сумел отсудить у банка 2 млн рублей.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Банк#Кредит#Документы#Страховка#ВТБ#Екатеринбург#Моральная компенсация#Дарья Сорокина
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