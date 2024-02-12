Клиент банка ВТБ через суд отменил повышение ставки по кредиту в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Договор с банком мужчина подписал весной 2023 года, пишет «Урал24».
В документах было прописано, что при наличии страховки ставка будет снижена с 18,9 до 8,9% годовых. Мужчина поменял страховщика и пошел в банк, чтобы актуализировать его. Банк не принял документ и вместо снижения ставки повысил ее.
Тогда свердловчанин пошел в суд. Судья постановил, что банк должен принять документы о новом страховщике и снизить процент, как и обещал.
В итоге банк обязали принять новый страховой полис истца, а также перерасчитать задолженность. Также истцу возместят моральную компенсацию.
Ранее житель Екатеринбурга стал жертвой аферистов. За это он сумел отсудить у банка 2 млн рублей.