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Житель Красноуфимска зарубил и зарезал своих знакомых во время ссоры

Кочегар в Красноуфимске убил топором и ножом своих знакомых

12 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI

Житель Красноуфимска зарубил и зарезал своих знакомых во время ссоры

Ранее судимый 49-летний житель Красноуфимска набросился с ножом и топором на своих знакомых. Происшествие случилось в сентябре 2023 года.

Мужчина находился в гостях у своего знакомого. С ними был приятель хозяина дома. Свердловчане употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. По предварительной версии, кто-то из потерпевших оскорбил нападавшего, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Обвиняемый, схватив топор, ударил хозяина по голове и нанес ножевое ранение в грудь, а его знакомого он ударил несколько раз ножом. Потерпевшие скончались на месте ЧП. Свердловчанин после этого попытался скрыться, но его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за изнасилование.

Напомним, в январе 2024 года в поселке под Кировградом женщина во время ссоры со своим сожителем зарезала его ножом.

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