Кочегар в Красноуфимске убил топором и ножом своих знакомых

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Мужчина находился в гостях у своего знакомого. С ними был приятель хозяина дома. Свердловчане употребляли алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. По предварительной версии, кто-то из потерпевших оскорбил нападавшего, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Обвиняемый, схватив топор, ударил хозяина по голове и нанес ножевое ранение в грудь, а его знакомого он ударил несколько раз ножом. Потерпевшие скончались на месте ЧП. Свердловчанин после этого попытался скрыться, но его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за изнасилование.
Напомним, в январе 2024 года в поселке под Кировградом женщина во время ссоры со своим сожителем зарезала его ножом.