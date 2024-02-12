Кочегар в Красноуфимске убил топором и ножом своих знакомых

Обвиняемый, схватив топор, ударил хозяина по голове и нанес ножевое ранение в грудь, а его знакомого он ударил несколько раз ножом. Потерпевшие скончались на месте ЧП. Свердловчанин после этого попытался скрыться, но его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за изнасилование.