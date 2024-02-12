Майя Фурман помогла сборной Свердловской области одержать победу на первенстве УрФо

Майя выступала на первенстве УрФО в Челябинске, соревнования проходили с 23 по 27 января. Воспитанница спортивной школы № 3 имени А. А. Лопатина вошла в состав сборной команды Свердловской области. Майя одна из шести кандидаток по результатам, которых складывалась сумма баллов в зачет. Всего в сборной приняли участие 10 спортсменов. И Майя была одной из тех, кто помог сборной Свердловской области занять первое место.