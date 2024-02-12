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Posted Вчера, 14:52

Published Вчера, 14:52

Modified Вчера, 14:54

Updated Вчера, 14:54

Майя Фурман и тренера Дина Корюкова, Анастасия Корюкова

Майя Фурман помогла сборной Свердловской области одержать победу на первенстве УрФо

12 февраля 2024, 14:52
Фото: Открытый источник с сайта Вконтакте
Майя Фурман и тренера Дина Корюкова, Анастасия Корюкова
Спортсменка из Нижнего Тагила Майя Фурман выступала в составе сборной Свердловской области на первенстве УрФО по художественной гимнастике. Успешно выполнив упражнения с обручем, мячом, булавами и без предмета, гимнастка смогла заработать баллы, которые пошли в общий зачет.

Майя выступала на первенстве УрФО в Челябинске, соревнования проходили с 23 по 27 января. Воспитанница спортивной школы № 3 имени А. А. Лопатина вошла в состав сборной команды Свердловской области. Майя одна из шести кандидаток по результатам, которых складывалась сумма баллов в зачет. Всего в сборной приняли участие 10 спортсменов. И Майя была одной из тех, кто помог сборной Свердловской области занять первое место.

Майя одна из тех гимнасток, с которой очень интересно работать. Глаза горят, желание бешеное, родители очень поддерживают. Три составляющих — тренер, ребенок и родитель. Благодаря этому хороший результат, — поделилась своим мнение с редакцией TagilCity.ru Дина Крюкова, тренер Майи.
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В рамках отдельного рейтинга за упражнение с лентой Майя заняла первое место. В настоящее время она находится в Москве, где принимает участие в российском первенстве. Майя представляет Нижний Тагил и спортивную школу № 3 имени Лопатина А. А. Ее тренируют Дина Корюкова и Мария Уймина.

Фото: открытый источник с сайта Вконтакте
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