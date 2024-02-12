МЧС предупреждает: 13 февраля Свердловскую область накроет сильный снегопад

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Свердловская область только недавно оправилась от последствий циклона «Ольга», который принес в регион сильный снегопад и похолодание. Но теперь на уральские города снова надвигаются снегопады, предупреждает МЧС Свердловской области.
Метель по прогнозам начнется во вторник, 13 февраля.
Водителей спасатели просят быть максимально внимательными на дороге в условиях гололедицы и снежных заносов. Жителей предупреждают о необходимости закрывать окна и двери, вентиляционные отверстия и чердаки.
Ранее синоптики рассказали о том, жители каких населенных пунктов в Свердловской области мерзли в январе больше остальных.