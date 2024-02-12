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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В МЧС предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области 13 февраля

МЧС предупреждает: 13 февраля Свердловскую область накроет сильный снегопад

12 февраля 2024, 13:34
Фото: 1MI

В МЧС предупредили о сильных снегопадах в Свердловской области 13 февраля

Плохая видимость на дорогах и снежные заносы ожидают жителей Свердловской области во вторник, 13 февраля.

Свердловская область только недавно оправилась от последствий циклона «Ольга», который принес в регион сильный снегопад и похолодание. Но теперь на уральские города снова надвигаются снегопады, предупреждает МЧС Свердловской области.

Метель по прогнозам начнется во вторник, 13 февраля.

Водителей спасатели просят быть максимально внимательными на дороге в условиях гололедицы и снежных заносов. Жителей предупреждают о необходимости закрывать окна и двери, вентиляционные отверстия и чердаки.

Ранее синоптики рассказали о том, жители каких населенных пунктов в Свердловской области мерзли в январе больше остальных.

#Свердловская область#Погода#Снегопад#Прогноз#Прогноз погоды#Синоптики#Метель#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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